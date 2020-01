Why Don’t We: Nackte Tatsache!

Corbyn, Daniel, Zach, Jack und Jonah sind seit 2016 eine der erfolgreichsten Boybands weltweit. 2018 waren Why Don’t We übrigens in Deutschland auf Tour unterwegs. Vor drei Tagen haben die Boys ein cooles Musik-Video zu ihrem neuen Hit "Chills" herausgebracht. Doch siehe da – ein Bandmitglied lässt ganz schon weit blicken! Im Video zeigt sich der 20-jährige Daniel völlig nackt in der Badewanne 🛁 😮

Why Don't We: Neues Musik-Video!

Auf Instagram promoten die Jungs ihren neuen Song ordentlich. Zu einem Ausschnitt des Musik-Videos schrieben die Why Don't We-Hotties dazu: "Das #chillsvideo ist jetzt raus. Wir hoffen das Warten hat sich gelohnt."

