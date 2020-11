Harry Styles: Dreh-Abbruch wegen Corona

Seit Oktober steht Harry Styles neben Stars wie “Little Women”-Star Florence Pugh, Chris Pine und Dakota Johnson für den heiß ersehnten Kino-Hit „Don’t Worry, Darling” vor der Kamera. In dem Psychothriller wurde Styles als Ersatz für Schauspielstar Shia LaBeouf eingesetzt, nachdem dieser aufgrund seines vollen Terminkalenders keine Zeit für die Dreharbeiten hatte. Auch die Corona-Pandemie macht den Filmemachern schwer zu schaffen! Alle Anwesenden am Set müssen seit Drehstart regelmäßig auf das Virus getestet werden. Nun folgte die Schock-Nachricht: Einer der Mitarbeiter ist hat sich infiziert – und die Dreharbeiten in Los Angeles mussten sofort abgebrochen werden!

Harry Styles: 14 Tage Isolation!

Wie das US-Portal „Deadline” berichtet, muss „One Direction”-Star Harry Styles nun für 14 Tage in Quarantäne. Ob es deshalb zu einer Verzögerung des Filmstarts kommt, ist bislang unbekannt. Doch eines ist klar: „Don’t Worry, Darling” ist nicht das einzige Filmprojekt, das aufgrund der Coronavirus-Pandemie pausieren muss. Auch am Set von „Riverdale” kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Zwischenfällen und Drehpausen wegen der strengen Hygieneregeln!

