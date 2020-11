Harry Styles überrascht Fans

Der "Golden"- Sänger ist immer für eine Überraschung gut. Im September bekam der One Direction-Star eine Rolle in dem neuen Psychothriller "Don’t Worry Darling". Letzte Woche besuchte Harry Styles dann nicht nur einen Fan, als sein Auto liegen geblieben ist, sondern veröffentlichte auch noch das Musikvideo zu seiner neuen Single "Golden". Um diese zu promoten und seinen Fans eine Freude zu machen, hat sich der 26-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Postkarten von Harry Styles

Fans haben in den letzten Tagen eine Postkarte vom Sänger höchstpersönlich erhalten. Auf der Vorderseite steht in großen Buchstaben "YOU’RE SO GOLDEN", im Hintergrund eine italienische Küste, wo Harry Styles auch das Musikvideo zum Song gedreht hat. Auf der Rückseite hat der One Direction-Star unterschrieben und noch ein kleines Herz dazu gemalt. Eine Zahl auf dem Umschlag weist darauf hin, dass insgesamt 150 Fans diese besondere Postkarte erhalten werden. Bis jetzt haben nur Fans aus den USA die Post von Harry Styles bekommen. Ob auch die europäischen Fans bald so eine Karte in ihrem Briefkasten finden werden, ist noch unklar. Da der Postweg nach Europa aber länger dauert, als innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, stehen die Chancen noch gut! Also wenn ihr schon mal im Merch-Store von Harry Styles bestellt habt: Augen auf! Vielleicht habt ihr ja auch bald Post vom "Golden"-Sänger in eurem Briefkasten!

