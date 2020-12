Liam Payne wünscht sich Reunion von One Direction

So kurz vor Weihnachten überrascht und Liam Payne noch einmal mit einem traumhaften Geständnis. Nachdem kürzlich erst Harry Styles von seiner Zeit bei One Direction geschwärmt hat, legt jetzt sein Band-Kollege nach. Der 27-Jährige hat ein Konzert für "Capital Close Up" gegeben, wo er auch den 1D-Song "Steal My Girl" performt hat. In einem kurzen Talk wurde er gefragt, ob sich Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson und Niall Horan zu einem Zoom-Call an Weihnachten treffen werden, seine Antwort darauf: "Um ehrlich zu sein, fänd ich das großartig. Ich habe gestern erst eine Stunde mit Louis telefoniert, deshalb glaube ich, dass wir wirklich viel aufzuholen haben. Wir müssen uns alle mal wieder ordentlich updaten. Es war schön, dass wir uns an unserem 10-jährigen Jubiläum wieder austauschen konnten. Ich hoffe sehr, dass noch sehr viel auf uns wartet." Wir erinnern uns: Erst im Juli feierten wir 10 Jahre One Direction und damit auch die Geschichte von 1D – und die soll noch längst nicht vorbei sein …

Liam Payne: "Ich vermisse One Direction"

Fans warten mittlerweile schon EWIG auf die Reunion von One Direction. Die meisten haben sehr auf das Jubiläum von 1D gehofft, doch scheinbar haben die Jungs erst zu dieser Zeit wieder alle näher zueinander gefunden. Manchmal müssen Menschen erst einmal getrennte Wege gehen, um zu merken, was sie wirklich aneinander haben und wie wertvoll das was. So beschreibt es auch Liam Payne weiter im Interview: „Ich glaube, dass wir noch viel vor uns haben. Es ist hart diese Songs alleine zu singen. Manche von denen sind echt schwer. Es gibt schon einen Grund dafür, dass immer vier/fünf Leute da sind, um zu übernehmen. Ich vermisse sie, definitiv und ja, ich hoffe, wir können bald einiges aufholen.“ Ach Liam, das hoffen wir wirklich ALLE. Vielleicht passiert ja 2021 ein Wunder …

