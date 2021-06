Erkennst du diese 10 Stars an den Augen?

Die Stars aus TV, Film und Musik überzeugen uns meistens erst einmal mit ihrem Können. Aber seien wir kurz ehrlich: Es sind am Ende die Augen, in die wir uns verlieben, oder etwa nicht?! Für die richtig heftigen Fans haben wir uns deswegen ein kleines Spiel ausgedacht: Erkennst du deinen Star nur am Auge? Wir sind gepannt! 😃 Damit es auch Spaß macht und nicht zum Frust wird, dachten wir uns, dass wir dir pro Bild ein paar Tipps auf den Weg geben. Du kannst ja selbst entscheiden, ob du sie nutzen willst, oder nicht! Vielleicht brauchst du sie ja noch nicht einmal … 👀