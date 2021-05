Harry Styles als Polizist in neuem Film

Was auch immer Harry Styles macht – er sorgt damit für einen heftigen Hype. Jetzt wurde der "One Direction"-Star in Polizei-Uniform gesichtet und Fans sind sich einig, dass er einen ziemlich coolen Polizisten abgeben würde! Das wird er übrigens auch in seinem kommenden Film "My Policeman". Harry Styles dreht aktuell in Brighton, England und trägt dabei eine Vintage-Uniform aus den 50er Jahren. Harry wird den Polizisten und Hauptdarsteller Tom Burgess spielen, der sich in Patrick (David Dawson) verliebt – in einer Zeit in der Homosexualität noch illegal war. Seine Ehefrau Marion wird von Netflix-Star Emma Corrin gespielt. Wir sind uns sehr sicher, dass der Film extrem emotional wird! "My Policeman" ist jetzt also noch ein neuer Kinofilm mit "One Direction"-Star Harry Styles.

DIE BELIEBTESTEN BOYBANDS ALLER ZEITEN

Harry Styles: erfolgreich als Schauspieler und Sänger

Bei Harry Styles läuft es auf jeden Fall richtig. Mit "My Policeman" und "Don't Worry Darling" hat er gleich zwei fette Film-Rollen an Land gezogen. Erst im März schaffte Harry Styles, was vor ihm noch kein anderes "One Direction"-Mitglied geschafft hat und schnappte sich einen Grammy Award! Sowohl musikalisch, als auch Schauspielerisch ist Harry gerade auf der Überholspur. Zuvorkommend ist er übrigens auch. Film-Ehefrau Emma Corrin erzählte in einem Interview mit Jimmy Fallon, dass der Sänger auf ihren Hund aufgepasst hat als sie mit Freunden zum Essen verabredet war, aber nur einmal. "Er hat es nie wieder gemacht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich in der Mitte des Abends folgende Nachricht bekommen habe: 'Er hört nicht auf zu furzen, ist das normal?" Ganz schön ehrlich, der gute Harry! Im Internet kursieren gerade Kuss-Fotos der beiden bei den Dreharbeiten, die Fans ganz schön neidisch machen – verständlicherweise! 🙈

