Die beliebtesten Boybands aller Zeiten!😍

Als Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik 2010 bei der britischen Castingshow The X Factor zu einer Band zusammengewürfelt wurden, hätten sie wahrscheinlich niemals gedacht, dass sie mit One Direction SO erfolgreich werden würden. Nachdem sie die Show auf dem dritten Platz beendeten, unterschrieben sie einen Plattenvertrag und es folgten sehr erfolgreiche Songs und Alben und außverkaufte Welttourneen. Im März 2015 verließ Zayn Malik die Band, die danach erstmal zu viert weitermachte, aber wenig später den Hiatus ankündigte. Seitdem sind alle Mitglieder als Solo-Künstler sehr erfolgreich