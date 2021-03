Harry Styles: Großer Abend bei den Grammy-Verleihung

Gestern wurden mal wieder die Grammys, einer der nobelsten und berühmtesten Preisverleihungen in der Musikindustrie, verliehen. Auch zu Zeiten einer weltweiten Pandemie stellten die Veranstalter eine großartige Show auf die Beine. Natürlich lief alles etwas anders, aber an klasse Outfits, hammer Auftritten und Welt-Stars hat es nicht gemangelt. Taylor Swift, BTS, Billie Eilish – sie alle gaben Songs zum Besten und begeisterten eine Vielzahl an Zuschauern vor dem TV, im Internet und Kollegen vor Ort. Doch Musiker Harry Styles schaffte gestern Abend etwas, dass seine One-Direction-Kollegen bisher noch nicht erreichen konnten … ⤵️

Harry Styles: Erstes "One Direction"-Mitglied gewinnt Grammy Award!

Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Harry Styles seine erste Grammy-Nominierung erhalten habe und somit einen neuen Meilenstein für seine Karriere setzen konnte. Und was sollen wir sagen? He did it! Harry Styles ist das erste One-Direction-Mitglied, welches sich als Grammy-Gewinner betiteln kann. Mit seinem Ohrwurm "Watermelon Sugar" in der Kategorie "Best Pop Solo" ließ er seine bekannten Kollegen Justin Bieber, Doja Cat, Billie Eilish, Dua Lipa und Taylor Swift hinter sich und sahnte seinen ersten Grammy Award ab! Und das ist nicht alles. Der 27-jährige Sänger war insgesamt in drei Grammy-Kategorien nominiert und eröffnete die Show mit seinem späteren Gewinner-Song "Watermelon Sugar". Und auch privat läuft es für den Briten sehr gut. Seit Januar soll Harry Styles mit der Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde (37) zusammen sein – und neusten Gerüchten zufolge soll sie bereits bei ihm eingezogen sein. Zu so viel Erfolg kann man nur eins: gratulieren! Kollegin Lizzo macht in ihrem Insta Post vor, wie's geht: 🥰

