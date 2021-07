Fans außer sich: Harry Styles auf frischer Tat ertappt!

Alle, die Harry Styles feiern und in ihrer Fantasie schon die eigenen Kinder mit ihm vor sich sehen, müssen nun stark sein: Es scheint, als wäre der ehemalige „One Direction“-Star wirklich vergeben! 😨 Schon seit Monaten geht das Gerücht um, Styles und Olivia Wilde seien ein Paar. Damals haben die beiden für einen Film zusammen vor der Kamera gestanden. Wie es scheint, ging hinter den Kulissen mehr ab!

Harry Styles und Olivia Wilde tanzen auf einer Jacht

Kürzlich tauchten Fotos von den beiden auf, wie sie zusammen auf einer Jacht in Italien chillen und tun, was man im Urlaub in Italien eben so als Pärchen macht: lesen, Wein trinken, langsam miteinander tanzen. Hach! 💖 Seit die beiden für „Don’t Worry Darling“ vor der Kamera standen, hielten sich die Gerüchte wacker, die beiden würden auch hinter der Kamera miteinander abhängen (und mehr). Eine offizielle Bestätigung gab es weder von Styles noch Wilde. Aber wie heißt es doch so schön: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wobei sich dieses Bild für die meisten seiner Fans wohl eher wie tausend kleine Dolchstöße ins rasende Herz anfühlt. 💔

Fans sind furchtbar traurig

Die wenigsten Fans, die die Bilder auf Twitter kommentierten, beglückwünschten den Schauspieler und Sänger für seine offenbar glückliche Beziehung. Eher wurde viel „geweint“! 😁 „Harry Styles ist auf einer Jacht mit Olivia Wilde und ich sitze hier mit meinem schlecht bezahlten Job und weine“, schreibt ein Fan. „Larries weint in der Ecke“, schreibt ein anderer und spielt damit auf das ehemalige Band-Mitglied Louis Tomlinson an, dem immer mal wieder eine Beziehung mit Harry Styles nachgesagt wurde. Woraufhin der eine Fan ziemlich witzig ergänzt: „Ich warte darauf, dass sie sagen, das ist Louis mit einer Perücke.“ 😅 Manche beneiden besonders die Position von Wilde in diesem Szenario: „Hach, wäre ich doch nur Olivia Wilde, tanzend auf einer Jacht in Italien.“ Also wir hätten auch nichts dagegen, die Plätze mit den beiden zu tauschen und könnten ruhig eine Runde Jachtchillen in Italien vertragen. Aber nun, wir gönnen es den beiden natürlich und wünschen ihnen nur das Beste!

