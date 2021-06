Harry Styles bald in Marvel-Film zu sehen?

Harry Styles: Fans vermuten, dass er Marvel-Held wird

In "My Policeman" ist Harry Styles bald Polizist. Jetzt wird gemunkelt, dass der Sänger eine Rolle in einem Marvel-Film bekommen soll. Aktuell arbeitet Regisseur Chloé Zhao an einem neuen Film aus dem Marvel-Universum mit dem Titel "Eternals", welcher bisher viele Mega-Stars im Cast vorweisen kann: Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Salma Hayek und viele mehr. Jetzt kursieren im Internet verschiedene Theorien, die beweisen soll, dass auch Harry Styles in dem Marvel-Film dabei sein wird. Neuster Beweis: Eine Kollegin, die kürzlich geplaudert hat. Der "One Direction"-Star besuchte Schauspielerin Salma Hayek, die ebenfalls Teil des Marvel-Films ist, nämlich in ihrem Zuhause, wo er von ihrer Eule angekotzt wurde – hier gibt's mehr Infos zu dem Ekel-Zwischenfall.

Spielt Harry Styles im neuen Marvel-Film "Eternals" mit?

Die Gerüchte, dass Harry Styles eine Rolle in dem Marvel-Film bekommen soll, gehen jedoch noch viel weiter zurück. Letztes Jahr im September postete Netflix-Autor Kris Tapley auf Twitter, dass Harry Styles dem Cast von "Eternals" beitreten würde. Nur kurze Zeit später löschte er den Tweet wieder. Während der Dreharbeiten zu "Eternals" folgten sich auch Harry Styles und das offizielle Cast-Mitglied Richard Madden, der in einigen Interviews wohl schon gesagt hat, dass in dem Film noch viel mehr super berühmte Leute mitspielen werden, von denen wir bisher noch nichts wissen. Auch verdächtig! Das Harry Styles jetzt auch noch Salma Hayek zu Hause besucht haben soll, ist für viele Fans Beweis genug. Es gibt auch schon Vermutungen darüber, welche Rolle er in dem Marvel-Film einnehmen wird: Superheld Starfox! Er ist der gute, ältere Bruder von Bösewicht Thanos, der auf Titan geboren ist und ein starkes Mitglied der "Eternals" ist. Außerdem soll er ein sorgenfreier Womanizer sein. Irgendwie finden wir ja, dass diese Rolle zu Harry Styles passen würde! Andere vermuten jedoch, dass er Pyro, einen extrem starken Mutanten spielen wird. Der neue Marvel-Film soll im November in den Kinos erscheinen, spätestens dann werden wir sehen, ob Harry Styles Teil der "Eternals" ist. An dieser Stelle würden wir den Sommer bitte kurz vorspulen wollen, danke. 😇

