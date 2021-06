Harry Styles: Kollegin plaudert Ekel-Zwischenfall aus!

Im Zusammenhang mit Harry Styles geht es dieses Mal ausnahmsweise nicht um eine etwaige „One Direction“-Reunion – sorry, Fans! 🥺 Dafür gibt’s einen richtig witzigen Einblick in das Leben vom supercoolen Sänger und Schauspieler, den absolut nichts aus der Fassung bringen kann, wie er kürzlich wieder mal bewiesen hat! 😋 Denn seine Schauspielkollegin Salma Hayek hat eine richtig witzige Anekdote in einem Interview mit Ellen DeGeneres verraten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Bester Fact: Die Story beinhaltet eine Eule. 🦉💖

Harry Styles‘ Begegnung mit einer Eule

Im Interview mit DeGeneres hat Schauspielerin Hayek ihr Haustier vorgestellt: Kering, die Eule. Wir lieben Kering, das ist wohl klar! Kering ist ein witziges kleines Tier, das Gäste ihres Frauchens mit einem ganz besonderen Geschenk versieht. Davon wusste Styles nichts, als er Hayek und Kering besuchte! Die Schauspielerin behielt Styles‘ Identität zu Anfang des Interviews noch ganz stark für sich, als sie von dieser witzigen Begegnung erzählte: „Eines Tages bekam ich Besuch von einer Berühmtheit – ich werde seinen Namen nicht sagen – und er war richtig aufgeregt über die Eule und hoffte, dass sie sich auf seinen Kopf setzen würde, weil sie auf mir herumsaß.“ Sein Wunsch würde sich erfüllen – und Kering hatte besagtes Geschenk für ihn schon fast fertig! Aber nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Schlimmer! 😂

Kerings Geschenk an Styles

Der Sänger und Schauspieler war fasziniert von Kering. „Oh, ich brauche eine Eule in meinem Leben. Wie machst du das nur?“, fragte er, ganz neidisch, dass Kering auf Hayek munter herumsaß. Doch kaum, dass er das gefragt, hüpfte die kleine Eule auf seinen Kopf und alles war gut. Leider ist das noch nicht das Ende der Story. Kering hat nämlich die Angewohnheit, Leute mit einer Art „Haarball“ anzukotzen. Dieser besteht aus so schönen Dingen, wie Fell, Knochen, Federn und Schuppen – halt allem, was die kleine süße Eule nicht verdauen kann. Auf Styles‘ schönem Haar ruhte also kurz nach der Eule noch ein schleimiger Ball aus Rattenfell und Knochen – yummy! Er habe richtig cool reagiert, nicht geschrien oder sonst irgendwas, bestätigte Hayek, die schließlich doch seinen Namen verriet! „Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Er war wirklich cool. Er ist wirklich der Beste!“ Können wir nur bestätigen! Hier seht ihr das komplette (englische) Interview:

