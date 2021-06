Fans rasten aus: Steht die "One Direction"-Reunion bevor?

Hoffnung für Fans von One Direction: Liam Payne telefoniert mit Harry Styles

So langsam ist es als Fan kaum auszuhalten: Liam Payne hat schon wieder über eine mögliche "One Direction"-Reunion gesprochen und das Internet dreht durch. Schon im April rasteten Fans wegen einer Reunion-Aussage aus. Jetzt hat Liam Payne verraten, dass er ein wundervolles Telefonat mit Harry Styles gehabt habe! "Er hat mich angerufen, weil er einen sechsten Sinn dafür hat, wenn ich struggle oder jemand von uns Probleme hat", erklärt Liam in einem Live-Stream auf Instagram, "Ich habe mit ihm gequatscht und es war wirklich wundervoll sich auszutauschen. Ich habe sehr viel Liebe für diesen Mann übrig. Er ist ein wirklich toller Typ." Danach sprach er außerdem wieder über eine mögliche Reunion von One Direction …

Liam Payne spricht wieder über mögliche "One Direction"-Reunion

Liam Payne hat schon oft betont, dass er sich eine Reunion von One Direction wünscht. Er gehört zu den Mitgliedern der Band, der am häufigsten über mögliche Pläne eines Comebacks spricht. In seinem Live-Stream erklärte er weiterhin, wie ihn das Gespräch mit Harry Styles dazu gebracht hat, die Band-Zeit zu vermissen: "Es ist manchmal wirklich hart, wenn man sich die Storys der Menschen von weitem anguckt, denen man einst so nah war. Ich glaube, dass jeder von uns schon so gefühlt hat. Jeder ist super beschäftigt und dafür muss man Verständnis haben." Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik sind auch Solo erfolgreich. Liam verrät auch, warum es bisher noch nicht zu einer "One Direction"-Reunion gekommen ist: "Ich fänd es toll, wenn wir alle mal in einem Raum zusammenkommen würden, das wäre das Beste!" Bisher sind die Jungs meistens nur vereinzelt in Kontakt gewesen. "Wir haben es alle schon in der Öffentlichkeit gesagt, aber wir müssen es noch zueinander sagen", ergänzt Liam lachend, "darin verbirgt sich irgendwie ein Song." Die Geschichte der Jungs bietet definitiv viel Potenzial für neue Musik und wir sind uns ziemlich sicher, dass keiner der "One Direction"-Fans etwas gegen neue Songs von 1D hätte. Also Jungs, gebt euch einen Ruck!

