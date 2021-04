One Direction: Fans rasten aus wegen Reunion-Aussage 😱

One Direction Reunion: Der Traum der Fans

One Direction feierten letzten Sommer ihr zehnjähriges Jubiläum, von dem die Fans leider ein wenig enttäuscht waren. Sie wünschen sich nichts mehr als eine Reunion von Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik und Harry Styles. Doch leider kam es bis jetzt nicht dazu. Solo sind die Boys alle mega erfolgreich! Hits wie „Watermelon Sugar“ von Harry, „Dusk Till Dawn“ von Zayn oder „Strip That Down“ von Liam sind uns wohl allen noch im Ohr. Apropos Liam… in seinem Instagram Livestream gibt er nun neue Hoffnung auf eine 1D-Reunion 😱🤩

Liam Payne: Hinweis auf One Direction Reunion

In einem Instagram Livestream hat ein Fan Liam Payne gefragt, mit wem er gern mal einen Song machen möchte. Da muss er nicht lange überlegen: „Ich fände es toll, mit Niall und Zayn und Harry und Louis ein Collab zu machen“. Während er die Namen der One Direction Boys ausspricht, strahlt er über beide Ohren. Whatttt?!? 😍 Gibt es etwa bald eine Reunion? Schon in der Vergangenheit hat Liam mehrmals davon geschwärmt, wieder als One Direction aufzutreten. Die 1D-Fans freuen sich RIESIG über Liams Aussage. Auf Twitter rasten sie förmlich aus 🤩: „Ich habe geweint und geschrien… spiel doch nicht so mit mir, Liam“, „Als er gesagt hat Niall UND Zayn UND Louis UND Harry anstelle von ODER, hat mein Herz so sehr geschlagen“, „Dann mach es! Du musst sie doch einfach nur anrufen“. Es wird also langsam Zeit, dass Liam Payne seine Wünsche umsetzt und Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Harry Styles mit an Bord holt.

