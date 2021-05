Marvel: Die 10 besten Bösewichte

"Avengers", "Iron Man", "Spider-Man" und Co.: Welche Bösewichte haben in den Marvel-Filmen am meisten überzeugt und was macht sie so besonders? Wir haben 10 Superschurken für euch rausgesucht, die bei den Fans besonders gut angekommen sind. Kleine Warnung: Hier findet ihr viele Spoiler, zu vielen Marvel-Filmen. 😇