Zayn Malik über sein Dating-Leben: "Ich wurde ein- oder zweimal rausgeschmissen."

Heute (17.05.2024) erscheint mit "Room Under the Stairs" das vierte Studioalbum von Zayn Malik. Schon vor dem Release schien schon klar zu sein, dass es ein voller Erfolg wird. Doch bei seinem letzten Album "Nobody Is Listening" war eher das Gegenteil der Fall: "Es hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Ich habe es ironischerweise auch 'Nobody Is Listening' genannt – und niemand hat zugehört. Man kann nicht einfach seine Arbeit veröffentlichen und erwarten, dass die Leute sie finden. So wie die Welt jetzt funktioniert, ist jeder vernetzt, und man muss ein Teil davon sein", erzählt der Sänger im Interview mit Nylon.

Trotzdem gab der Sänger aus einem ganz bestimmten Grund nicht auf: "Ich versuche nicht, dem Ruhm hinterherzujagen, sondern etwas zu erreichen. Ich habe so viel Zeit investiert, um ein guter Sänger zu werden und so weiter. Ich muss mich engagieren und den Leuten zeigen, dass dies etwas ist, was ich tun will und worum es mir geht." Mit "Room Under the Stairs" scheint Zayn genau das auch erreicht zu haben. Arbeitstechnisch könnte es bei ihm also aktuell fast nicht besser laufen – doch wie sieht es privat aus?