Sex-Szene mit Harry Styles: "My Policeman"-Star packt aus

Ab dem 4. November auf Amazon Prime Video zum Streamen verfügbar (und länger könnten wir auch gar nicht mehr warten!) – Wir freuen uns alle schon riesig auf das Queer-Drama "My Policeman" mit Harry Styles in der Hauptrolle. Harry spielt den Polizisten Tom, der eigentlich mit Marion (Emma Corrin) zusammen ist. Doch dann kommt Patrick (David Dawson), ein Kurator, in die Stadt und verändert alles.

Auch heute ist es für manche nicht möglich, ihre Sexualität frei auszuleben. "My Policeman" spielt jedoch in den 50er-Jahren. Homosexualität war damals illegal und ein totales Tabu. Die Gefühle, die die beiden Männer füreinander haben, sind jedoch echt und sie können sich einfach nicht voneinander fernhalten. Tom und Patrick verlieben sich endgültig und beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Doch wie war es für Schauspieler David Dawson, eine Sex-Szene mit Harry Styles, dem aktuellen erfolgreichsten Musiker, zu drehen? 😏