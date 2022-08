Harry Styles: Darunter leidet er sehr!

Manchmal fragt man sich, wie die Hollywood-Schauspieler*innen ihre Kolleg*innen in mehreren Staffeln oder bei Dreharbeiten zu einem Film immer wieder küssen können, ohne sich zu verlieben. Aber manchmal passiert genau das. Die Stars lernen sich am Set kennen und verlieben sich Hals über Kopf! 💘

Harry und Olivia bekommen viel Hate

Aber es muss nicht immer ein*e Schauspiel-Kolleg*in sein. Einige Stars verlieben sich auch in Produzent*innen, Regisseur*innen oder andere Mitwirkende am Set. Harry Styles lernte Olivia Wilde im Jahr 2020 kennen. Olivia ist die Regisseurin des kommenden Drama-Thrillers "Don't Worry Darling", welcher am 22. September 2022 erscheint. Der "As It Was"-Sänger verkörpert in dem Film die männliche Hauptrolle. Doch seit die beiden ein Paar sind, bekommen sie immer wieder Hate für ihre "ungewöhnliche" Beziehung. Ist es der große Altersunterschied zwischen den beiden? Was stört manche Harry-Fans an Olivia?

Vorwurf: Queerbaiting?!

Harry Styles spricht nicht viel über sein Privatleben. Schon in der Vergangenheit bestätigte er seine Liebesbeziehungen nicht und gab keine Details preis. So macht er das auch bei Olivia. Doch trotzdem werfen ihm einige queerbaiting vor, da er sich in der Öffentlichkeit (wenn es um Liebesbeziehungen geht) nur mit Frauen zeigt. Der 28-Jährige gibt auch kein eindeutiges Statement zu seiner Sexualität ab. Daher denken einige, er profitiere von queerer Ästhetik. Selbst, wenn man also kein öffentliches, eindeutiges Statement zu einer Sache abgibt, so bilden sich die Menschen ihre Meinung. Schade. 😕

Olivia Wild und Harry Styles über hasserfüllte Energie

Aber wieder zurück zu Olivia und Harry. Einige aus der Community finden, dass der Altersunterschied von 10 Jahre zu viel ist. Seit über 1,5 Jahren müssen sich Harry und Olivia ständig Kritik über ihre Beziehung anhören. Selten sagt jemand etwas besonders Positives. Auf Twitter liest man immer wieder bösartige Kommentare über Olivia. Auch wenn die Mehrheit von Harrys Fans und Community liebevoll ist, so macht ihn dieser Hate trotzdem sehr traurig. " … dass die Nähe zu mir bedeutet, dass sie in so eine Ecke auf Twitter gestellt wird und Hate abbekommt, ist wirklich schwierig für mich …", so Harry Styles im Interview. Harry und Olivia versuchen die Negativität nicht an sich heranzulassen. „Ich persönlich glaube nicht, dass die hasserfüllte Energie seine Fangemeinde ausmacht. Die Mehrheit von ihnen sind wahre Verfechter der Freundlichkeit“, so Olivia. Trotzdem belastet es den Sänger. Verständlich!

