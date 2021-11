Harry Styles beginnt neue Karriere

Erst haben wir Harry Styles in dem neuen "Eternals"-Movie gesehen, schon wendet sich der Musiker einer neuen Karriere zu. Harry hat eben nicht nur ein Talent fürs Singen, Song schreiben, entertainen und schauspielern – Harry hat nun auch seine eigene Beauty-Marke mit dem Namen „Pleasing“ (deutsch: erfreulich) auf den Markt gebracht!

Harry Styles liebt Nagellack

Wir alle kennen Harry Styles mit seinen bunten Cardigan, seiner Perlenkette und vor allem mit immer lackierten und gepflegten Fingernägeln. Während andere ihn für das Zulassen seiner "femininen Seite" belächeln, macht sich Harry Styles nichts aus Geschlechterrollen und typischen Klischees. Mal ein Kleid, mal einen Rock – Der „Adore You“-Sänger macht so ziemlich genau, dass auf das er Bock hat und das lieben seine Fans. Was waren Harry’s Gedanken zu „Pleasing“?

Das gab Harry Inspiration

Harry verkauft nun Seren für die Haut und verschiedene Nagellacke. „Bei mir ist das oft so, dass ich eine Blume oder eine Tapete in einer wunderschönen Farbe sehe und mir dann denke ‚Diese Farbe möchte ich auf meinen Nägeln tragen‘ … So kam die Idee für „Pleasing“, erzählte Harry Styles im Interview mit dem Dazed Magazin. „Es ist für euch und es ist erst der Anfang“, schrieb Harry auf Social-Media. Auf welche weiteren Produkte können wir uns wohl noch freuen? 🥰

