Harry Styles spuckt auf "Don't Worry Darling"-Star?

Florence Pugh genervt von Olivia Wilde

Das Netz ist voll davon! Die Rede ist von dem "Don't Worry Darling"-Drama, welches sich bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig abspielte. Vor wenigen Stunden war dort die internationale Pressekonferenz für den Thriller-Film "Don't Worry Darling", welcher am 22. September 2022 in den deutschen Kinos startet.

Der ganze Hauptcast war bei dieser Pressekonferenz und hat einige Fragen zu dem kommenden Film beantwortet. Naja, sagen wir, fast alle waren da. Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine und Olivia Wilde saßen an dem Presse-Tisch, nur eine Person fehlte. Schauspielerin Florence Pugh, welche die weibliche Hauptrolle in dem Film hat, war nicht anwesend. Mit Absicht. Aber wieso? Es soll böses Blut zwischen Florence Pugh und Olivia Wilde geben …

Shia LaBeouf lässt sie auffliegen?

Vieles wird bei dem "Don't Worry Darling"-Drama spekuliert. Für manch anderes soll es handfeste Beweise geben. Zum Beispiel hieß es noch vor einigen Monaten, dass Olivia Wilde Schauspieler Shia LaBeouf gefeuert haben soll. Er war ursprünglich für die männliche Hauptrolle im Film angedacht, wurde dann aber durch Harry Styles ersetzt. Nun soll ein Video im Umlauf sein, welches Shia heimlich gemacht haben soll. Es soll ein Gespräch zwischen Olivia und ihm zeigen, in welchem sie ihn bittet, zum Film zurückzukehren, da nicht er füt das Drama am Set verantwortlich ist, sondern Florence Pugh. Autsch! Das war sicher unangenehm für Florence.

Das soll aber nicht der einzige Grund sein, wieso Florence Pugh genervt sein soll. Sie soll es auch unprofessionell gefunden haben, dass Harry Styles und Olivia Wilde am Film-Set nicht die Finger voneinander lassen konnten. Das soll ihr ein komisches Gefühl an ihrem Arbeitsplatz gegeben haben. Dies sollen unter anderem die Gründe sein, wieso Florence absichtlich nicht zu der Pressekonferenz erschienen ist. Sie wurde zu der Zeit, abseits von allem Trubel, mit einem Aperol Spritz in der Hand in Venedig gesichtet. Doch was ist noch alles passiert?

Dicke Luft zwischen Olivia Wilde und Harry Styles?

Der gestrige Tag in Venedig hatte es wirklich in sich. Schon lange gab es rund um einen Film mit mehr so viel Drama wie bei "Don't Worry Darling". Zwischen Harry Styles und Olivia Wilde saß immer mindestens eine Person. Auch bei Fotos standen sie nie zusammen und geredet haben sie auch kaum etwas miteinander. Haben sie das getan, um den Olivia Wilde Hatern, aus Harry Styles Community nicht noch mehr Futter zu geben? Einige Harry Styles-Fans haben ja nicht wirklich eine gute Meinung über die Produzentin. Oder herrscht auch zwischen den beiden dicke Luft?

Harry Styles spuckt auf Chris Pine!?

Apropos Harry Styles. Er sorgte mit einer Aktion für den wohl größten Trubel an dem Tag. Im Netz geht ein Video herum, in welchem der "As It Was"-Sänger auf seinen Schauspiel-Kollegen Chris Pine spucken soll! 😱 Harry ist gerade dabei, sich neben seinen Kollegen zu setzen, da beugt er sich nach vorne und soll Chris in den Schoss spucken. Und irgendetwas passiert auf jeden Fall in diesem Moment. Erst sieht man Chris Pine nämlich lächeln und applaudieren. Und von dem einen auf den anderen Moment hört er damit auf und schaut irritiert. Dann lächelt er wieder und macht ganz normal weiter.

Auf Twitter & Co. wird jetzt natürlich heiß darüber diskutiert, ob Harry ihn wirklich angespuckt hat. Einige denken eher, dass er ihn aus Versehen leicht angespuckt hat und dies gar nicht gemerkt hat. In anderen Video-Ausschnitten aus dem Abend reden die beiden nämlich nach dem Vorfall ganz normal miteinander. Oder haben die beiden wirklich Beef und es war pure Absicht? Da teilen sich die Meinungen im Internet wirklich sehr.

Zusammengefasst kann man nur sagen, dass die ganze Welt fragt, was gerade bei dem "Don't Worry Darling"-Cast los ist?

