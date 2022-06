Harry Styles in Queer-Drama: Der erste Trailer ist da!

„One Direction“-Star Harry Styles: Jetzt startet er als Schauspieler durch

Bei Harry Styles könnte es nicht besser laufen! Neben seiner Musik wird der „One Direction“-Star jetzt auch als Schauspieler erfolgreich. In diesem Jahr sieht man ihn tatsächlich sogar in zwei neuen Filmen. Einmal in dem Kinofilm „Don´t Worry Darling“ , in dem Harry als erstes eine Hauptrolle abgestaubt hat und dann noch in dem heißen Liebesdrama „My Policeman“. Dazu gibt es jetzt auch erste Einblicke – und die sehen vielversprechend aus!



In dem Queer-Drama „My Policeman“ spielt Harry einen Polizisten, der in eine Dreiecksbeziehung verwickelt wird. Seine Filmrolle Tom ist mit der von Emma Corrin gespielten Marion zusammen, verliebt sich aber auch in den mysteriösen Patrick, der von David Dawson gespielt wird.

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

„My Policeman“ mit Harry Styles: So vielversprechend ist der erste Trailer!

In dem ersten Trailer des Films, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, stehen Tom und Patrick in einem Museum und begutachten ein Kunstwerk. "Und wie fühlst du dich dabei?" fragt Patrick. In der Off-Stimme hört man Harry Styles als Tom antworten: "Ich kann die Wellen spüren, weiß, wie stark sie sind. Wie beim Schwimmen in einer rauen Brandung: Du spürst, dass sie dich zerquetschen oder untergehen lassen könnte, aber du musst dich einfach von ihnen ergreifen lassen.“ – na ob er da wirklich vom Gemälde spricht? 🤔

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Geschichte wird zwischen zwei Zeitebenen hin und her springen: den 1950er Jahren, wo Tom seine beiden Liebschaften kennenlernt, und 40 Jahre später, als die Ehe von Tom (Linus Roache) und Marion (Gina McKee) auf der Probe steht, nachdem Patrick (Rupert Everett) nach einem Schlaganfall bei den beiden einzieht.

Eins steht fest: Das Queer-Drama mit Harry Styles verspricht jede Menge Spannung und Leidenschaft! ❤️‍🔥

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->