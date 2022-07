Harry Styles Gerüchte-Check: Rolle in neuer "Star Wars"-Serie

Harry Styles: Nun erobert er Hollywood!

Zwei Filme, in denen Harry Styles die Hauptrolle spielt, werden dieses Jahr noch veröffentlicht. Zum einen den Psychothriller "Don’t Worry Darling" und zum anderen das Queer-Drama "My Policeman". Doch dabei soll es nicht bleiben, denn bereits letztes Jahr hat der "As It Was"-Sänger eine kleine Rolle im MCU als Eros in der Mid-Credit-Scene von "Eternals" ergattern können.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Sein Charakter und dessen Geschichte sollen in Marvels Phase 5 & 6 aber noch vertieft werden: "Die Abenteuer von Eros und Pip sind etwas, das für uns sehr spannend ist", so Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios. Wann es jedoch so weit ist, ließ er offen. Zurzeit ziehen aber auch andere Gerüchte große Kreise im Internet: Harry Styles soll für eine Rolle in einer neuen "Star Wars"-Show im Gespräch sein. Was ist dran an den Gerüchten?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Harry Styles in "Star Wars"-Serie: Das ist dran an den Gerüchten!

Die Spekulationen starteten mit einem Artikel der Website Giant Freakin' Robot. Sie schrieben: "Unseren vertrauenswürdigen und bewährten Quellen zufolge ist der Popstar und Schauspieler Harry Styles auf der Suche nach einer Rolle in einer kommenden 'Star Wars'-Serie, was wahrscheinlich der beste Weg ist, um in eine weit entfernte Galaxie zu gelangen." Aber kann man dieser Aussage trauen? Die Website, auf der der ursprüngliche Beitrag veröffentlicht wurde, behauptet, ein "Premium-Herausgeber von tiefgründigen Inhalten über die Welt der Zukunft in Technologie, Wissenschaft und Unterhaltung" zu sein.



Giant Freaking Robot ist aber nicht gerade bekannt dafür, die großen Medien zu überraschen und etwas vor ihnen zu wissen – und da es bisher keine verifizierten Sekundärberichte von bekannteren Medien gibt, die das Gerücht bestätigen, müssen wir davon ausgehen, dass es sich hier um falsche Spekulationen handelt. Erst wenn Disney eine offizielle Casting-Ankündigung macht oder die Nachricht in den Mainstream-Medien auftaucht, ist es wahrscheinlich, dass die Gerüchte wahr sind.

Ein kleiner Einblick in das kommende Projekt "My Policeman" von Harry Styles, das ab dem 04. November auf Amazon Prime zu sehen sein wird:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->