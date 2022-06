Harry Styles: "Ich bin bereit für 1D!"

Harry Styles über One Direction Alben

Im US-amerikanischen Podcast Spouse wird Harry Styles neben seinem neuen Album "Harry´s House" auch nach den One Direction Alben “Up All Night”, “Take Me Home” und “Made in the A.M.” gefragt. Der Musiker fängt sofort an, breit zu lächeln und gibt zu: „Ich habe diese Alben sehr genossen!“ Klar, dass nach der Aussage, die Podcast-Moderatorin, eine alles entscheidende Frage an Harry hat …

"One Direction"-Comeback: Ist Harry Styles dabei?

Ganz offen fragt sie den 28-Jährigen, ob die Chance besteht, dass wir die beliebte Boyband eines Tages mal wieder zusammen auf einer Bühne erleben werden. Harry Styles antwortet: „Der Gedanke daran ist wirklich schön! Ich würde mich freuen, wenn es eine Zeit geben, in der wir alle das Gefühl haben, dass wir das tun wollen.“ Das klingt ja vielversprechend – wenn auch vorerst eher wage…

Zoff bei One Direction: Reunion ohne Zayn und Liam?

Trotzdem heißt das, dass irgendwann womöglich wirklich zur heißersehnten Rückkehr von "1D" kommen könnte. Ob sich dann tatsächlich Harry, Liam, Louis, Niall und Zayn wieder zusammentun, bleibt allerdings fraglich … Gerade Liam Payne verärgerte vor Kurzem die Fanbase, als er schlecht über Zayn Malik sprach. Einige Directioner fordern, dass er bei einer Reunion ausgeschlossen werden sollte. Andere meinen, dass es nur dann das echte "One Direction"-Feeling gäbe, wenn sich alle fünf wieder zusammentun würden! Harry Styles fasst das Verhältnis der Band-Mitglieder so zusammen: „Ich glaube, wir haben alle etwas ganz Besonderes zusammen erlebt. Da ist eine Menge Liebe zwischen uns.“ Na wenn das nicht nach Versöhnung klingt. ❤️

