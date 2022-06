Harry Syles: Jetzt wird er Mode-Designer

Harry Styles als Modedesigner mit eigener Gucci-Kollektion

Ob auf der Bühne, auf dem roten Teppich oder auch privat: Harry Styles ist immer top gekleidet – und das am liebsten in Gucci-Looks. Das liegt unter anderem sicher daran, dass er mit dem Creative Director von Gucci Alessandro Michele seit Jahren befreundet ist.



Nachdem Harry sich vor Kurzem ein zweites Standbein als Schauspieler aufgebaut hat und unter anderem bald in dem neuen Queer-Drama „My Policeman“ zu sehen sein wird, versucht er sich jetzt auch noch als Designer. Er und Michele haben sich zusammengetan und eine gemeinsame Kollektion für Männermode entworfen, die erstmalig auf der Fashion Week in Mailand präsentiert wurde. Sie trägt den Namen „HA HA HA“.

HA HA HA: Was steckt hinter der Mode von Harry Styles

Der auf den ersten Blick eigenartige Name „HA HA HA“ setzt sich aus den Initialen der beiden Mode-Schöpfer Harry Styles und Alessandro Michele zusammen. Außerdem ist er auch als ausgeschriebener Lach-Emoji zu verstehen, den Styles und Michele wohl häufig in ihren privaten Chats versenden.

Die Looks sind eine Kombination aus 70er-Jahre Pop-Ästhetik und Maßanzügen. Harry Styles persönlichen Geschmack erkennt man also sofort wieder! Der Creative Director von Gucci war bei der Zusammenarbeit auch ganz angetan vom Mode-Gespür des Popstars: „Er hat einen unglaublichen Sinn für Mode. Er ist besessen von Kleidung“, erklärt Alessandro Michele, gegenüber Women’s Wear Daily. „Er führt Skizzen und ein Archiv. Er könnte glatt Stylist oder Designer sein und ist sehr frei und repräsentativ für diese neue Generation, die sich für so viele Dinge interessiert.“ Wie toll, dass Harry Styles jetzt noch eine Leidenschaft zum Beruf machen konnte – was kann dieser Mann eigentlich nicht? 🥰

