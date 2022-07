Marvel Phase 5 und 6: Alle Infos zu den neuen MCU-Filmen und Serien!

Marvel gibt alle Projekte von Phase 5 bekannt

Vor wenigen Wochen erst startete "Thor: Love and Thunder" in den Kinos. Am 09. November schließt "Black Panther: Wakanda Forever" Phase 4 des MCUs ab. Doch der Start der neuen Phase lässt nicht lange auf sich warten: Am 15. Februar 2023 kommt mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" der dritte Teil zu gleichnamigen Superhelden in die Kinos. Aber wie wird es danach weitergehen? Hier eine Übersicht mit den Projekten von Phase 5, die von Marvel bestätigt wurden:

Secret Invasion (Disney+, Frühling 2023): Serie mit Nick Fury und Maria Hill im Mittelpunkt

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Kinostart: 03. Mai 2023)

The Marvels (Kinostart. 26. Juli 2023)

Echo (Disney+, Sommer 2023)

Loki Staffel 2 (Disney+, Sommer 2023)

Blade (Kinostart: 01. November 2023)

Ironheart (Disney+, Herbst 2023)

Agatha: Coven of Chaos (Disney+, Winter 2023)

Captain America: New World Order (Kinostart: voraussichtlich 01. Mai 2024)

Daredevil: Born Again (Disney+, Frühling 2024)

Abgeschlossen wird Phase 5 des MCUs mit "Thunderbolts", der voraussichtlich am 24. Juli 2024 in die deutschen Kinos kommen wird. Die nächsten zwei Jahre können sich Marvel-Fans also auf jede Menge neue Produktionen und Inhalte freuen. Doch damit noch nicht genug, denn auch Teile der Pläne für Phase 6 hat Marvel schon vorgestellt. 😱

MCU Phase 6: Die Avengers kehren zurück!

Drei Filme der sechsten Phase sind schon bekannt: Starten wird sie in Deutschland voraussichtlich am 06. November 2024 mit "Fantastic Four", gefolgt von "Avengers: The Kang Dynasty" (Kinostart in Deutschland voraussichtlich am 30. April 2025) und "Avengers: Secret Wars" (Kinostart in Deutschland voraussichtlich am 05. November 2025). Ob Tom Holland dann wieder in seinen "Spider-Man"-Anzug schlüpft? 👀

Hier schon mal ein erster Eindruck zu "Black Panther: Wakanda Forever", der am 09. November in die Kinos kommt:

