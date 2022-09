Harry Styles & Olivia Wilde: Sie wagen den nächsten Liebes-Schritt

Sie lassen sich nicht ausbremsen!

Seit ca. 1,5 Jahren sollen Harry Styles und Olivia Wilde ein Paar sein. Die beiden versuchen so viel wie möglich über ihre Beziehung geheim zu halten. Auch wenn der "As It Was"-Sänger mit Olivia an seiner Seite sehr glücklich ist, so leidet Harry Styles unter einer Sache doch sehr!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Olivia Wilde bekommt von einigen sehr viel Hate ab. Hass-Kommentare über seine Partnerin zu lesen, macht den Musiker sehr traurig. Und für Olivia ist das natürlich auch nicht schön. Die beiden wissen aber, dass der Großteil von Harry Styles' Community das Herz auf dem rechten Fleck hat und niemals hasserfüllte Nachrichten im Netz verteilen würde. Doch von all dem lassen sich die zwei Lovebirds nicht ausbremsen. Sie gehen in ihrer Beziehung nun sogar noch einen Schritt weiter ...

Harry Styles und Olivia Wilde planen ihre Zukunft zusammen

Seit Harry Styles und Olivia Wilde sich bei der Produktion des Films „Don’t Worry Darling“ kennengelernt haben, können sie einfach nicht mehr ohne einander. Ein Insider hat nun angeblich verraten, dass die beiden bereits über eine Verlobung gesprochen haben sollen. Außerdem sind Harry und Olivia gerade auf der Suche nach gemeinsamen Wohnungen. Einmal in L.A. und einmal in London. Nicht mehr den jeweils anderen in seiner Wohnung besuchen, nein, sie möchten etwas Gemeinsames haben. Wie süß! 🤗

* Affiliate-Link

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->