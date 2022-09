Zayn Malik vs. Leonardo DiCaprio: Dreiecks-Liebe mit Gigi Hadid

Leonardo DiCaprio: Jetzt datet er Gigi Hadid

Jetzt ist das Liebes-Chaos perfekt. Leonardo DiCaprio hat sich nach fast fünf Jahren Beziehung von seiner Model-Freundin Camila Morrone getrennt. Doch der Schauspieler gönnt sich keine Liebes-Pause, sondern soll bereits wieder daten – mit Gigi Hadid trifft sich Leo mit dem nächsten Supermodel!

______

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Stars, die von ihren Kolleg*innen gehasst werden

Die 100+ besten Flachwitze: Kurz! Lustig! Krass!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______

Gerade erst sind Paparazzi-Fotos aufgetaucht, die Leo und Gigi zusammen in New York zeigen. Bereits Gigis Kolleginnen Gisele Bündchen, Bar Refaeli und Toni Garrn hat Leonardo DiCaprio gedatet. Doch was ist eigentlich mit Gigi Hadids Ex, Zayn Malik?

Gigi Hadid und Zayn Malik: Liebescomeback?

Gigi und Zayn sollen sich nämlich auch wieder ziemlich nahestehen. Die beiden haben ihre On-Off-Beziehung zuletzt im letzten Oktober beendet. Nach einem heftigen Familienstreit war bei Gigi Hadid und Zayn Malik alles aus – trotz der gemeinsamen Tochter Khai.

Doch für das ehemalige One-Direction-Mitglied soll das Aus noch nicht endgültig sein. „Zayn hofft immer noch, dass er und Gigi wieder zusammenkommen. Sie verstehen sich gut im Moment – ihrer Tochter wegen. Aber er hat deutlich gemacht, dass er gerne eine weitere Chance von Gigi haben würde. Die Neuigkeiten über sie und Leo haben ihn sehr aufgeregt", hat ein Insider gegenüber HollywoodLife verraten.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Gerade erst haben Gigi Hadid und Zayn Malik den zweiten Geburtstag ihrer Tochter gemeinsam gefeiert. Auf Instagram hat das Model eine Story der Peppa Pig Geburtstagstorte gepostet und Zayn darauf markiert. Ein deutliches Zeichen: Die beiden halten für ihre Tochter zusammen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Scheint, als ob Gigi Hadid sich mitten in einem Liebesdreieck mit ihrem Ex Zayn Malik und Model-Magnet Leonardo DiCaprio befindet. Für wen sie sich wohl entscheiden wird?

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->