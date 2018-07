Dieser "One Direction"-Star spielt jetzt in einer TV Show.

Dieses Ex-"One Direction"-Mitglied werdet ihr in dieser coolen TV Show sehen ab sofort öfter sehen!

One Direction: Er wird das neue Jury-Mitglied bei The X Factor

Louis Tomlinson kehrt zu den Anfängen seiner Karriere zurück. Wie der "Daily Mirror" meldet, hat er als Juror in der britischen Castingshow "The X Factor" angeheuert. Jene Show machte ihn und seine "One Direction"-Bandkollegen Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles und Zayn Malik quasi über Nacht zu Weltstars - inzwischen sind Louis, Zayn und Niall auch als Solo-Musiker unterwegs, Harry drückt sich dagegen schauspielerisch aus und Liam verarbeitet seine Trennung von Cheryl Cole.

The X Factor: Louis Tomlinson kehrt zurück

Im April 2018 hat Nicole Scherzinger offiziell bekannt gegeben, dass sie ihren Posten als Jurorin bei der britischen Castingshow “The X Factor” aufgeben und nicht noch einmal neben Simon Cowell Platz nehmen wird. Ein/e Nachfolger/in wurde unterdes gesucht und nun scheinbar gefunden. Wie unzählige britische Medien berichten, hat Musiker Louis Tomlinson das Angebot des Senders angenommen und soll schon bald über die Zukunft von allen Kandidaten und Kandidatinnen entscheiden.

The X Factor: Das sind die restlichen Juroren

Bei den ersten Probe-Aufnahmen in London soll Louis ebenfalls schon gesichtet worden sein und würde sich auf die erste Show am 18. Juli in der Londoner Wembley Arena vorbereiten, heißt es unter anderem laut “CapitalFM”. Neben Tomlinson sollen auch Robbie Williams und dessen Ehefrau Ayda Field in der Jury sitzen. Letzteres Duo soll im Juni 2018 einen 11,3 Millionen Euro Deal unterzeichnet haben und sich auf die nächste Herausforderung freuen. Wie viel Louis für dieses Arrangement angeboten wurde, weiß man nicht. Sicher ist jedoch, dass der britische Musiker schon vor einer Weile am Pult sitzen und den Buzzer betätigen wollte. “Ich habe Simon [Cowell] meinen Lebenslauf für die kommende Show überreicht, wir werden sehen, wohin es führt. Es ist auf jeden Fall etwas, worüber ich nachdenke. Ich denke, ich wäre ein anständiger Juror”, erklärte Tomlinson im Oktober 2015 gegenüber der britischen “The Sun”.

