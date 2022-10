Niall Horan wird Juror bei dieser Casting-Show!

Niall Horan: Wann kommt neue Musik?

Ca. 2,5 Jahre sind mittlerweile schon vergangen, seit Niall Horan mit "Heartbreak Weather" sein letztes Album veröffentlicht hat. Seitdem arbeitet er an neuer Musik für sein drittes Solo-Album.

Fans haben aber bisher noch keinen Vorgeschmack darauf bekommen – und werden es wohl in nächster Zeit auch nicht. Denn der Sänger hat einen Job bei einer Casting-Show angenommen, der etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird…

Niall Horan wird Teil von „The Voice“

Niall wird als Coach in der 23. Staffel von der US-amerikanischen Ausgabe von "The Voice" dabei sein! Das wurde vor wenigen Stunden vom Sender NBC und vom Sänger selbst auf den sozialen Medien bekannt gegeben. Neben Niall werden auch Blake Shelton, Kelly Clarkson und Chance The Rapper am Start sein. "Ich freue mich, diese Staffel von 'The Voice' als Coach mit dabei zu sein. Ich freue mich darauf, die neuen Talente kennenzulernen und zu betreuen, während wir gegen die anderen Teams antreten", so der Sänger. Aktuell läuft in den USA noch die 22. Staffel mit Camila Cabello, John Legend, Blake Shelton und Gwen Stefani. Die nächste Staffel mit Niall wird dann im Frühling nächsten Jahres ausgestrahlt. Die ersten Blind Auditions hierfür werden aktuell schon aufgenommen. Wir sind schon ganz gespannt darauf, Niall in seiner neuen Rolle zu sehen!

