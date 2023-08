Cian Ducrot über sein Debütalbum 'Victory': "Die Geschichte meines Lebens und was ich durchgemacht habe"

An Cian Ducrots Mega-Hit 'I'll Be Waiting' kommt man seit dem Release im November 2022 nicht mehr vorbei. Mindestens eines der viralen Videos seiner Flashmob-Auftritte mit einem Chor in Shopping-Center, Bahnhöfen und Co. hatte bestimmt jede*r schon mal auf seiner FYP. Heute hat der Ire mit 'Victory' sein Debütalbum herausgebracht. Wir haben vor dem Release mit Cian im exklusiven BRAVO-Interview darüber gesprochen, wie er auf den Albumtitel kam, was den Titeltrack für ihn so wichtig macht und welcher Song vom Album ihm am meisten bedeutet.