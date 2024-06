Perrie Edwards über ihr Debütalbum: "Ich habe mein Herz und meine Seele in dieses Album gesteckt"

Am heutigen Freitag (21. Juni 2024) können sich die Fans von Perrie Edwards über einen neuen Song freuen! "Tears" ist ihre zweite Single und ein neuer Hinweis darauf, wie Perries Debütalbum klingen wird, denn das ist wahrscheinlich gar nicht mehr in so weiter Ferne! 👀 Doch wie hat sie nach ihrer Zeit mit Little Mix für sich herausgefunden, in welche Richtung es für sie als Solo-Künstlerin gehen soll? Es war auf jeden Fall nicht so einfach, wie Perrie im exklusiven BRAVO.de Interview verraten hat: "Ich fand es wirklich schwierig, weil ich jede Art von Musik liebe. Ich frage mich also: 'Wer zum Teufel bin ich? Wer ist Perrie? Wie will sie klingen?' Ich habe alles ausprobiert. Ich habe es mit Country, Pop, Pop-Rock und Punk versucht. Ich habe wirklich alles durchprobiert. Und dann hat es langsam, aber sicher einfach funktioniert."

Zuerst war Perrie aber noch ziemlich verunsichert und traurig, dass sie nicht gleich wusste, wer sie als Solo-Künstlerin sein will. Doch dann wurde ihr von Songwriterin Jin Jin, mit der sie schon während ihrer Little Mix Zeit zusammengearbeitet hat, Mut gemacht: "Sie sagte: 'Das ist der beste Teil! Das ist die aufregende Phase. Du darfst alles ausprobieren, was du willst. Du kannst klingen, wie du willst. Du musst es einfach genießen.' Das nahm mir irgendwie den Druck und ich habe aufgehört zu versuchen, schnell meinen Sound zu finden. Sobald ich mich darauf eingelassen habe, es einfach zu genießen, hat es auch geklappt."