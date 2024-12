Jade Thirlwall über ihre Zukunft: "Ich will stolz auf mich sein"

Mit Little Mix wurde Jade Thirlwall 2011 zum Mega-Star. Nach 11 Jahren beschlossen die Mädels, sich erstmal eine Auszeit zu nehmen und Little Mix zu pausieren. JADE – so der Solo-Künstlername der Sängerin, nutzte die Zeit, um ihre eigenen Songs zu schreiben und begann ihre Solo-Reise im Juli 2024 mit ihrer Debüt-Single "Angel Of My Dreams". In den letzten Monaten folgte dann noch "Midnight Cowboy" und "Fantasy" und ihr neuester Song "IT girl" steht auch schon in den Startlöchern👀. Wir haben die Sängerin in Berlin getroffen und mit ihr unter anderem darüber gesprochen, was ihre Fans 2025 alles erwartet und welcher neuer Weihnachtsfilm ihr besonders wegen des Hauptdarstellers gefallen hat. 👀😂