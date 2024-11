Alexander Stewart: "Ich war völlig pleite, hatte so gut wie nichts."

Alles begann, als Alexander noch ein Kind war: "Ich war sechs oder sieben Jahre, und meine Eltern dachten, ich könnte singen. Sie haben mich dann in unserer lokalen Kirche unsere Nationalhymne 'O Canada' singen lassen, was so eine bizarre Kombination ist. Aber das war meine Einführung zum Gesang. Ich stand vor einer sehr freundlichen Gemeinde, die mehrheitlich aus älteren Frauen bestand, und sang 'O Canada' als Siebenjähriger."

Ein paar Jahre später, begann er Videos von sich, in denen er überwiegend zu der Zeit aktuelle Songs coverte, auf YouTube hochzuladen. Ein wichtiger erster Schritt für seine spätere Karriere. Doch was hat ihn letztendlich dazu gebracht, die Chance zu ergreifen und sich der ganzen Online-Welt zu zeigen? "Ich weiß, dass Schule wichtig ist, aber… Ich habe Schule gehasst. Ich habe einfach nicht reingepasst. Es war nicht das Richtige für mich. Der Stundenplan… Einfach alles. Irgendwas fühlte sich falsch an. Und ich hatte diese eine Sache, die ich liebte, nämlich das Singen. Ich war damals in der neunten Klasse und meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Zu der Zeit gab es Künstler wie Shawn Mendes und Charlie Puth und noch viele mehr, die Coverversionen auf YouTube veröffentlicht haben. Und das brachte mich auf die Idee, genau das Gleiche zu tun."

Und er konnte auch gleich richtig professionell loslegen: "Mein Vater hat ein Aufnahmestudio und er hat beschlossen, mir zu helfen. Wir haben also angefangen, zu produzieren und ich arbeitete viel mit ihm zusammen." Das hat Alexander nicht nur musikalisch weitergebracht: "Die Bindung zwischen meinem Vater und mir ist dadurch viel stärker geworden, was ein so schöner Teil der ganzen Geschichte ist. Aber der Grund, warum ich etwas machen musste, was nichts mit Schule zu tun hatte, war, dass ich den Leuten beweisen wollte, dass ich etwas anderes machen kann - und hier sind wir jetzt."