Revelle über ihr kommendes Album: "Es ist nochmal ein Level Up!"

Revelle veröffentlicht seit 2018 ihre Songs. Vier Jahre später erschien mit „immer nur liebe“ Ihr Debütalbum! Wie hat sich der Release nach so vielen Jahren harter Arbeit für sie eigentlich angefühlt? "Das war richtig, richtig verrückt, weil ich Songs aus den letzten sechs Jahren davor draufgepackt habe. Ich habe immer nur Songs geschrieben, wenn irgendwas Krasses passiert ist und wenn ich das Gefühl hatte: 'Okay, ich muss das jetzt aufschreiben'. Dadurch war es eigentlich wirklich wie ein Tagebuch - wie so ein Auszug aus den letzten Jahren. Geschichten, die dann teilweise schon durchlebt waren, wo du dann auch schon mit ein paar Jahren Abstand nochmal draufgucken konntest. Es war auch ein krasses Gefühl, dass Songs, die man schon seit Jahren mit sich rumträgt, plötzlich draußen in der Welt sind und auch so was Schönes machen mit den Menschen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und auch verschiedene Geschichten von den Menschen, das war echt mega schön!"