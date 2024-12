Sam Tompkins im Interview: "Ich brauche eine Pause, um mich neu zu orientieren"

Was für ein Wahnsinnsjahr der britische Sänger Sam Tompkins 2024 doch hatte: Er spielte Konzerte als Support Act für The Kid Laroi in ganz Europa und für Myles Smith in den USA, er spielte mehrere kleine Tourneen in England, dazu kam noch das ein oder andere große Festival UND er veröffentlichte sein Debütalbum "hi, my name is insecure" und spielte seine bisher größte Tour in UK und Europa. Das ist kaum zu übertreffen, oder? Wir haben den Sänger vor seiner Show in München getroffen und mit ihm darüber gesprochen, was er sich 2025 vorgenommen hat und was sich hinter seinem neuen (und noch nicht veröffentlichten) Song "Open Mind" verbirgt. 👀