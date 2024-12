Alexander Stewart im Interview: "Es war wirklich schwer, ich habe den ganzen Tag geweint."

Ein Song nach dem anderen, eine EP, aber kein Album – lange war sich Alexander Stewart unsicher, wann er sein Debütalbum veröffentlichen will. Doch irgendwann fasste er sich ein Herz und Mitte 2024 kam dann mit "bleeding heart" endlich das langersehnte Debütalbum. Warum der Sänger so lange mit dem Release eines Albums gewartet hat? "Ich musste einfach das Gefühl haben und in meinem Herzen so weit sein, dass ich sagen konnte: 'DAS ist mein Debütalbum.' Und so lange habe ich Songs geschrieben und weiter herausgefunden, was genau ich sagen wollte, und wie ich es sagen wollte", erzählt er im Interview.

Aber der richtige Moment, in dem er sich 100%ig sicher war, schien nie so wirklich dagewesen zu sein: "Ich habe ewig mit dem Gedanken gespielt, einfach ein Album herauszubringen. Aber ich dachte dann immer: 'Nein. Ich werde warten, bis der richtige Moment gekommen ist, bis es sich richtig anfühlt.' Dieser Moment, war zwar irgendwie da, aber es ist nichts passiert. Irgendwann habe ich dann für mich selbst ein Machtwort gesprochen und mir gesagt, dass ich das tun muss. Ich glaube, es hat vor allem so lange gedauert, weil ich Angst hatte, ein komplettes Album herauszubringen und von den Leuten wahrgenommen zu werden, aber es war mit Sicherheit die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe."