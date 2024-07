Only The Poets im Interview: "Wir konnten das gar nicht richtig glauben"

Die EP ist nach dem Song "One More Night" benannt worden. Was hat genau diesen Song so perfekt gemacht, die ganze EP zu repräsentieren? "Ich denke, bei 'One More Night' als Song geht es darum, auf die Momente der Zeit zurückzublicken und die Nostalgie. Und wir haben gemerkt, dass diese Auswahl an Songs für uns wirklich aufregende Momente bei den Shows darstellten. Und mit der Tour, der 'One More Night'-Tour, schloss sich der Kreis. Wir wollten, dass die Tour und die EP die Zeit zwischen unseren Fans und uns repräsentieren und etwas ist, auf das wir hoffentlich alle sehr gerne zurückblicken. Wir fanden es irgendwie schön, dass das eigentliche Konzept genau das repräsentiert, was wir mit dem Song sagen wollten. Ich glaube, als wir mit der Arbeit an diesem Song begannen, waren wir alle so begeistert davon", erklärt Tommy. "One More Night" war aber nicht der erste Song, den die Band für die EP geschrieben hat: "'I Don’t Wanna Be Your Friend' war der erste Song. Aber 'One More Night' hat uns auf jeden Fall sehr aufgeregt werden lassen. Ich glaube, der Song hat uns eine Vision gegeben, dass wir unbedingt ein ganzes Werk machen wollten", so der Lead-Sänger. Marcus kann ihm da nur zustimmen: "Als wir den Song hörten, dachten wir uns: 'Ja, das muss eine EP werden.' Es machte irgendwie Sinn." Welcher Song auf der EP ihnen am besten gefällt, sind sich Only The Poets nicht einig: Andy sagt als Erster: "One More Night", Marcus "Change", Tommy: "Aktuell ist es 'All This Time'" und Clems Favourite ist "Gone By Now". 👀