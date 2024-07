Edvin Ryding & Omar Rudberg über das Ende von "Young Royals": "Man hat Angst, dass man die Leute nie wieder trifft."

Nach drei Staffeln und ca. drei Jahren zusammen am Set sammelt man natürlich viele besondere Erinnerungen und Momente. Doch woran erinnern sich Omar und Edvin besonders gern zurück? "Für mich war es, als alles anfing, wie ein Hochgefühl. Jedes Mal, wenn ich versuche, daran zu denken, gehe ich zurück und denke an die Gefühle, die ich damals hatte. Das ist durch nichts zu übertreffen. Es war so besonders für mich. Ich war so nervös und gestresst und so aufgeregt und ständig am Telefon. Jedes Mal, wenn der Casting-Direktor mir eine SMS schickte, dachte ich: 'Oh Scheiße, oh, Scheiße'. Ich war den ganzen Monat über aufgeregt. Außerdem war es Sommer und ich habe Edvin zum ersten Mal getroffen. Wir haben das Casting gemacht und in der nächsten und übernächsten Woche das Casting mit den anderen. Das war ein verrückter Prozess. Ich habe mich damals so gut gefühlt, obwohl ich die Rolle noch gar nicht hatte. Ich hatte die Rolle noch nicht bekommen, aber war trotzdem glücklich, weil es mir einen Sinn im Leben gab, etwas zu tun, und ich wusste, dass es etwas Großes sein würde. Das war auch der Grund, warum ich es in meinem ganzen Körper spürte: 'Oh mein Gott, das ist etwas Verrücktes!'", erinnert sich Omar zurück.

Für Edvin ist es eher ein Gefühl, welches er während des Abschlusses der Dreharbeiten verspürte: "Ich stimme Omar zu, aber ich muss sagen, das Gefühl, als wir die letzte Staffel abgedreht hatten, war…riesig. Ich hatte das Gefühl: 'Okay, wir haben es geschafft!' Es war hart und wir haben es durchgezogen. Es war unter anderem Corona und alles war wild. Aber wir haben es geschafft und wir haben die Geschichte erzählt – wir haben sie gut erzählt. Es war meine erste Hauptrolle. Es war die größte Sache, die ich je gemacht habe. Ich hatte einfach die beste Zeit, mit all diesen Leuten zu arbeiten. Ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft, in diesem Moment zu sein und das, was passiert war, zu würdigen. Es war einfach schön."