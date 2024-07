Omar Rudberg und Edvin Ryding über ihr Parfüm DUO: "Wir hatten völlig unterschiedliche Vorstellungen"

Den perfekten Duft für ein Parfüm zu finden, ist gar nicht so einfach, wie Edvin erzählt: "Du riechst einfach eine Menge Zeug und versuchst, deine Nase neu einzustellen. Dann riechst du wieder, und dann probierst du es auf deiner Haut und vergleichst es mit einem anderen Duft auf deiner Haut. Es ist viel Denken und Riechen." Aber sie hatten zum Glück einen Anhaltspunkt, an dem sie sich etwas orientieren konnten: "Es war hilfreich, dass wir unsere Kernwerte hatten, um die wir den Launch der Kampagne aufbauen wollen. Wir fragten uns, wie riechen diese Werte? Wir hatten also einen Referenzrahmen, was hilfreich war. Denn wenn wir einfach blind hineingegangen wären, hätte das nicht funktioniert. Wir würden immer noch Proben ausprobieren und testen." Es ist schon als Einzelperson schwer, den perfekten Mix zu finden, doch zu zweit? Geschmäcker sind so verschieden, kam es da nicht ab und an mal zu Diskussionen zwischen Omar und Edvin? "Hunderte von Malen. Ich glaube, am Anfang hatten wir völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieser Duft sein sollte. Aber dann haben wir zum Glück unsere Egos beiseitegeschoben und dachten uns: 'Was wäre, wenn wir das kombinieren?' Und dann wurde es großartig. Aber das ist die Sache mit den Düften, man muss auch darauf gefasst sein, dass sie nicht jedem gefallen werden, nicht jeder wird ihn tragen wollen. Und das ist auch gut so."