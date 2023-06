Percy Hynes White: "Wednesday"-Star äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen

Am Dienstag (06.06.23) meldete sich Percy auf Instagram, um sich zum allerersten Mal über die Anschuldigungen zu sprechen: "Hallo zusammen. Es gibt etwas, das ich klarstellen muss. Anfang des Jahres hat jemand, den ich noch nie getroffen habe, eine Kampagne mit Fehlinformationen über mich im Internet gestartet. Deshalb wurde meine Familie verleumdet und meine Freunde haben Morddrohungen erhalten. Es wurden Fotos von mir als Minderjähriger verwendet und Beispiele von mir in einer Rolle wurden als hasserfüllt dargestellt. Meine Freundin Jane wurde fälschlicherweise als Opfer dargestellt, und ihre Versuche, die Sache richtigzustellen, wurden ignoriert. Sie gab mir die Erlaubnis, sie in diese Nachricht aufzunehmen." Dann fährt er fort: "Die Gerüchte sind falsch. Ich kann nicht akzeptieren, dass ich als jemand dargestellt werde, der scheinheilig oder die Sicherheit anderer sträflich vernachlässigt. Diese sind die Art von unbegründeten, schädlichen Behauptungen, die Misstrauen gegenüber den Opfern schaffen können. Es ist sehr erschütternd zu wissen, dass diese Informationen Menschen verärgert haben. Ich bin wirklich dankbar für jeden, der mir beigestanden und geholfen hat, die wirklichen Fakten zu verbreiten. Die Belästigung meiner Familie, Freund*innen und Kolleg*innen muss bitte aufhören!"

Du hast selbst Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gesammelt oder kennst jemanden, der*die darunter leidet? Beim Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch wird dir geholfen – anonym, kostenfrei und deutschlandweit. Entweder telefonisch unter der 0800 22 55 530, persönlich oder in einer Online-Beratung.