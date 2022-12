"Wednesday": Tyler ist nicht der Bösewicht der Serie!

So sehr Tyler auch an den Vorkommnissen Schuld hat, es ändert nichts daran, dass die wahre Verbrecherin dahinter Laurel Gates aka Marilyn Thornhill ist. Tyler tötete als Hyde Menschen unter Thornhills Einfluss und auf ihren Befehl hin. Denn sie wollte Joseph Crackstone wiederbeleben, um Nevermore zu zerstören und alle Schüler*innen der Academy zu töten. Das entschuldigt in keiner Weise Tylers Taten, trotzdem sollten wir ihn nicht gleich so verurteilen, vor allem wenn man die Umstände bedenkt, wie es überhaupt dazu kam. Tyler wurde von Marilyn manipuliert und gefoltert, bis sein Verstand so verdreht war, dass er begann, gerne Menschen zu töten. Das macht ihn auch zu einem Opfer der Nevermore-Lehrerin, da er keine Wahl mehr hatte, zu dem zu werden, der er ist.