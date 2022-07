Wissenschaftler verwandeln tote Spinnen in Roboter

Wissenschaftler*innen der Rice University, einer Privatuniversität in Houston, Texas (USA), nutzen tote Spinnen als Robotergreifer. Doch wie machen sie das?

Tote Spinnen als Roboter?

Die Gliedmaßen von Spinnen werden über ein Ventilsystem und den Blutdruck gesteuert. Spinnen haben keine Beinmuskulatur zum Strecken, deswegen ziehen sich die Beine bei toten Spinnen auch zusammen. Die Forscher*innen haben herausgefunden, dass Beine von tote Spinnen, als eine Art hydraulischer Greifer verwendet werden können. Das Eigengewicht einer anderen Spinne heben, einen Schalter umlegen oder etwas ganz anderes greifen – und das, obwohl die Spinne schon längst tot ist? Wie macht das Wissenschaftler*innen-Team das? Wie schaffen sie es, dass sich die Beine der toten Spinne wieder ausstrecken, obwohl doch kein Leben mehr in der Spinne steckt?

Alle reden über dieses Projekt

Das Team führte eine Nadel in die Prosoma-Kammer der Spinne ein und versiegelte die Spitze der Nadel mit einem Klecks Sekundenkleber. Das Drücken eines winzigen Luftstoßes durch die Spritze reichte aus, um die Beine der Spinne zu aktivieren und in weniger als einer Sekunde eine volle Bewegungsfreiheit zu erreichen. Diese neue Art der Robotik nennt sich Nekrobotik. „Wir haben die Spinne genommen, wir haben die Nadel hineingesteckt, ohne zu wissen, was passieren würde“, sagte Wissenschaftler*in Yap in einem Video auf der Website der Rice University. Du möchtest noch mehr Infos zu diesem interessanten Thema haben? Hier findest du das gesamte Video!

