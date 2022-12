"Wednesday"- Macher kündigen Tylers Rückkehr an

Die letzte Szene in der achten Folge zeigt Tyler, angekettet und an Maschinen angebunden, wie er in eine Einrichtung gebracht wird. Er verwandelt sich in den Hyde zurück, bricht vermutlich aus dem Van aus und befreit sich. Die Fragen, die sich Fans nun stellen: Ist Tyler wirklich entkommen? Wohin ist er geflohen? Und wird er wieder zurückkommen?

Die Serien-Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar haben nun bestätigt, dass Tyler definitiv zurückkehren wird: "Er ist da draußen. Das wollten wir vermitteln." Auch wie es mit dem Charakter weitergehen soll, wurde dem Tyler-Darsteller Hunter schon etwas verraten: "So wie wir Tyler in Folge 8 sehen, denke ich, dass wir mehr davon sehen werden. Al [Gough] und Miles haben mir kleine Hinweise gegeben, aber ehrlich gesagt haben sie mit nicht zu viel darüber gesagt, was wir in Staffel 2 erforschen werden." Wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt!