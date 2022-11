Netflix „1899“: Schwarze Kristalle erklärt

In der Serie selbst wird keine wirkliche Erklärung geliefert, worum es sich bei den schwarzen Kristallen handelt.

Wer die Serie aber zu Ende geguckt hat weiß, dass es sich bei der „Realität“ auf den Schiffen um eine Computer-Simulation handelt, in der die Menschen feststecken. Heißt: alles, was sich auf den Schiffen abspielt, passiert nicht in echt, sondern „nur“ in den Köpfen der Menschen.

Und diese Simulation endet stets nach wenigen Tagen. Wenn das Programm beginnt, die Simulation herunterzufahren (um anschließend einen neuen Zyklus beginnen zu können), beginnen die schwarzen Kristalle zu wachsen. Sie stehen in der Simulation – also auf den Schiffen – ganz eindeutig für die Tatsache, dass der Simulations-Code langsam zerstört wird.

Als dann auch noch der Code zusätzlich verändert wird und ein „Virus“ in die Simulation gespeist wird, um die Zyklen zu unterbrechen, entsteht eine aggressive Variante der Kristalle, die dann auch die Menschen auf der Kerberos zu verfolgen scheint.

Am Ende hat dieses Virus die komplette Simulation zerstört und es sieht so aus, als ob auch keine neue Simulation wieder gebootet werden kann.

