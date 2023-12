Netflix: Neue Addams-Family Serie geplant – Wird diese Figur Wednesday ersetzen?

Die erste „Wednesday“-Staffel gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien. Sie performte sogar besser als die vierte „Stranger Things“-Staffel.

Und natürlich wird die Serie fortgesetzt. Aktuell werden noch einige neue Figuren gecastet und Anfang 2024 soll der Dreh beginnen. Fans können auf die zweite Staffel Ende 2024 hoffen.

Doch „Wednesday“ zeigt, dass Erfolg nicht immer bedeutet, dass eine Serie leicht und ohne Probleme zu produzieren ist. Nicht nur der Streik der Autor*innen und Schauspieler*innen sorgte hinter den Netflix-Kulissen für Probleme bei „Wednesday“.

Auch der Skandal rund um Xavier-Darsteller Percy Hynes White sorgte für Probleme. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Percy nicht mehr in Staffel 2 zu sehen sein wird. Auch seine Figur Xavier wird wohl nicht neu besetzt werden.

Aber: Auch Jenna Ortega als Wednesday scheint keine super sichere Bank für Netflix. Warum? In der Vergangenheit gab Jenna zu, dass sie das Rollenangebot als Wednesday mehrmals abgelehnt habe. „Ich habe schon so viele TV-Rollen in meinem Leben gespielt – aber eigentlich wollte ich immer nur Filme drehen“, so Jenna im Interview.