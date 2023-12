Selena Gomez: Streit mit Fans auf Instagram wegen neuem Boyfriend 🤬

Doch auch Selena und Benny kennen sich seit fast zehn Jahren. Der Musik-Produzent hat 2015 Selenas Tracks „Same Old Love“ und „Kill ’em With Kindness“ vom Album „Revival“ produziert.

Im März 2019 ging auch ihre Zusammenarbeit an „I Can’t Get Enough“ an den Start, zusammen mit J Balvin und Tainy. In dem Musikvideo dazu versteckt sich Blanco unter dem Teddy-Bär Kostüm.