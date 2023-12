Olivia Rodrigo: Daher kennst du ihren neuen Boyfriend Louis Partridge

Das nennen wir mal einen leidenschaftlichen Kuss 👅. An einer Tankstelle in New York knutschen Olivia und Louis heeeeftig rum. Und ein bisschen gefummelt wurde auch, wenn man sich so Louis’ Hand anguckt…

Die Bilder gehen auf den sozialen Medien rum und ganz oft fragen Fans von Olivia: Wer ist bitte Louis Partridge?