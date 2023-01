Percy Hynes White: Schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den "Wednesday"-Star

Seit sie diese Anschuldigungen gepostet hat, haben auch andere entschlossen, ihre Geschichte zu teilen: "Es tut weh, diesen Mann in der Öffentlichkeit zu sehen und von Hunderttausenden jungen Mädchen bewundert zu werden. Er hat mich in seinem Keller vergewaltigen lassen – und als er mich deswegen anrief, machte er sich am meisten um die Polizei Sorgen, nicht, ob es mir gut ginge", schrieb eine Frau. Eine andere schrieb: "Ich kannte ihn und seine Freunde, als ich aufgewachsen bin und hatte mehrere Freundinnen von ihnen, die mir von den schrecklichen Dingen erzählten, die sie ihnen antun würden."

Percy selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, hat aber im Zuge der aufkommenden Vorwürfe die Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Profil gesperrt.