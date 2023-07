Reneé Rapp: 10 Fakten über die "Snow Angel"-Sängerin

Musik nahm schon immer einen großen Teil ihres Lebens ein: "Ich konnte im Auto nicht stillsitzen, wenn keine Musik lief. Sonst würde ich die ganze Zeit weinen", erzählte Reneé in einem Interview. Als Teenager begann sie dann eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen. Doch dann kam erstmal die Schauspielerei. Zunächst konnte sie sich die Rolle der Regina George im Broadway-Musical "Mean Girls" sichern, danach ergatterte sie mit Leighton eine der Hauptrollen in "The Sex Lives of College Girls". Die Musik ließ sie aber nie so richtig los und so startete sie sich wieder mehr auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. Zieht sie die Musik also der Schauspielerei vor? "Musik war schon immer die einzige Sache, die ich so liebe, also ich weiß nicht einmal, ob es Vorliebe ist. Es ist einfach mehr das, was ich tun soll. Ich habe aber auch das große Glück, auch schauspielern zu können", so Renée.