"Berlin – Tag und Nacht": Mörder endlich gefunden!

Emmi will unbedingt, dass Franzi ihren Job an der Schule zurückbekommt – dafür versucht sie wirklich alles und organisiert einen Sitzstreik an der Schule. Die Teilnehmerzahl an diesem sind aber leider überschaubar und verärgern den stellvertretenden Schuldirektor Thömmes nur noch mehr. Er droht alle polizeilich entfernen zulassen, wenn sie nicht von selbst den Gang räumen sollten.

Doch plötzlich stoßen auch noch einige Schüler*innen mit Postern zum Sitzstreik hinzu und Emmi schöpft neuen Mut: Sie werden so lange die Schule besetzen – zur Not auch über Nacht – bis Franzi ihren Job zurückbekommt. Wird das klappen? Oder machen sie dadurch nur noch alles schlimmer?