"Berlin – Tag und Nacht"-Star Lidia Santangelo über ihre Grundschulzeit: "Mir wurde gesagt, dass ich hässlich und dick bin."

"Berlin – Tag und Nacht"-Star Lidia Santangelo, hatte es nicht leicht in ihrer Kindheit: "Bei mir war es so, dass es in der Grundschule öfter negative Kommentare über meinen Körper gab. Mir wurde dort gesagt, dass ich hässlich und dick bin. Aufgrund meiner spanischen Wurzeln hatte ich dunklere Körperhaare als die meisten anderen Kinder und im Sportunterricht hatte daher ein Junge gesagt, dass ich 'voll die Männerbeine und Männerarme' hätte. Das hat damals ein großes Schamgefühl in mir ausgelöst. Auch meine Outfits wurden oft bewertet. Ich war immer vernünftig gekleidet, trotzdem haben sich andere Kinder beispielsweise über meine Sandalen lustig gemacht", erzählt die Schauspielerin.

Erwachsenen setzt so ein Verhalten gegenüber ihnen meistens schon hart zu, doch in einem jungen Mädchen, wie Lidia es damals war, löst es noch viel mehr aus: "Ich war einfach sehr traurig. Das waren Sachen, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Als Kind schaust du nicht in den Spiegel und denkst dir 'Oh, ich könnte aber mal abnehmen oder ich müsste mich mal rasieren.' Das sind Sachen, über die denkt man gar nicht nach, bis es jemand anspricht. Aber einmal gesagt, ist es ausgesprochen. Das bleibt im Kopf. So kam es bei mir dazu, dass ich schon in der 2. Klasse angefangen habe mich zu rasieren. Gerade als Kind ist man ja total unsicher und aufgrund der Kommentare dachte ich, dass ich hässlich bin. Das war damals meine Vorstellung von mir. Das macht mich jetzt noch traurig, wenn ich darüber rede", so die "Berlin – Tag und Nacht"-Darstellerin.